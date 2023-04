Alabama’s 2023 A-Day Game will kickoff at 2 p.m. CT inside Bryant-Denny Stadium and can be watched online via the SEC Network+.

ROSTERS:

Those in bold are scholarship players.

CRIMSON TEAM

QUARTERBACKS

12 Dylan Lonergan

15 Ty Simpson

RUNNING BACKS

22 Justice Haynes

26 Jam Miller

28 Michael Lorino II

41 Mister Hogue

WIDE RECEIVERS

3 Jermaine Burton

14 Thaiu Jones-Bell

16 Jaren Hamilton

18 Shazz Preston

38 Kameron King

39 KJ Fleming

42 MC Chirgwin

80 Kobe Prentice

82 Jalen Hale

83 Elijah Parker

TIGHT ENDS

34 Coby McNeal

44 Charlie Skehan

47 Adam Thorsland

84 Amari Niblack

88 Miles Kitselman

89 Ty Lockwood

OFFENSIVE LINEMEN

54 Miles McVay

55 Roq Montgomery

58 James Brockermeyer

61 Graham Roten

63 Wilder Hines

69 Terrence Ferguson II

73 Olaus Alinen

74 Kadyn Proctor

DEFENSIVE LINEMEN

47 James Smith

50 Tim Smith

57 Chase Quigley

91 Jaheim Oatis

92 Justin Eboigbe

95 Monkell Goodwine

LINEBACKERS

17 Trezmen Marshall

19 Keanu Koht

30 Jihaad Campbell

34 Quandarrius Robinson

43 Shawn Murphy

54 Kyle Flood Jr.

55 Bennett Whisenhunt

58 Jordan Smith

DEFENSIVE BACKS

1 Kool-Aid McKinstry

2 Caleb Downs

3 Terrion Arnold

11 Kristian Story

13 Malachi Moore

37 Ty Roper

38 Alijah May

45 Caleb McDougle

46 Chase Davis

SPECIALISTS

16 Will Reichard

48 Kneeland Hibbett

86 James Burnip

Coaches: Joe Cox, Robert Gillespie, Holmon Wiggins | Robert Bala, Freddie Roach, Travaris Robinson

WHITE TEAM

QUARTERBACKS

4 Jalen Milroe

10 Eli Holstein

16 Cade Carruth

RUNNING BACKS

2 Jase McClellan

5 Roydell Williams

27 Jonathan Bennett

WIDE RECEIVERS

7 Ja’Corey Brooks

11 Malik Benson

17 Isaiah Bond

19 Kendrick Law

24 Emmanuel Henderson Jr.

32 Jay Loper Jr.

33 Jack Standeffer

35 Zarian Courtney

37 Sam Willoughby

48 Hayden Neighbors

TIGHT ENDS

43 Robert Ellis

46 Peyton Fox

49 Jax Porter

81 CJ Dippre

87 Danny Lewis Jr.

OFFENSIVE LINEMEN

52 Tyler Booker

56 Seth McLaughlin

57 Elijah Pritchett

65 JC Latham

71 Darrian Dalcourt

75 Wilkin Formby

77 Jaeden Roberts

DEFENSIVE LINEMEN

33 Hunter Osborne

44 Damon Payne Jr.

51 Noland Asberry

59 Anquin Barnes Jr.

90 Jordan Renaud

94 Edric Hill

96 Tim Kennean III

97 Khurtiss Perry

98 Jamil Burroughs

99 Isaiah Hastings

LINEBACKERS

28 Justin Jefferson

35 Jeremiah Alexander

36 Ian Jackson

40 Kendrick Blackshire

49 Qua Russaw

53 Vito Perri

56 JD Baird

DEFENSIVE BACKS

12 Antonio Kite

18 Brayson Hubbard

20 Earl Little II

21 Jake Pope

25 Jahlil Hurley

29 Dezz Ricks

39 Peyton Yates

48 Prince Butler

SPECIALISTS

52 Alex Rozier

53 Kade Wehby

82 Chase Allen

97 Reid Schuback

98 Upton Bellenfant

99 Nick Serpa

Coaches: Tommy Rees, Eric Wolford | Kevin Steele, Coleman Hutzler

BLACK SHIRTS:

Out with injuries are Chris Braswell, Jah-Marien Latham, Deontae Lawson, Robbie Ouzts, DeVonta Smith, and Dallas Turner.

NO INJURIES, ROLL TIDE!

#ROLLTIDE